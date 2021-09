Președintele PNL spune ca in cazul in care va fi reales președinte al liberalilor este de datoria lui sa-și asume candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. “Eu dau raspunsuri foarte gandite. Am incercat sa anticipez ce ma veți intreba. Președintele PNL este ales de membrii sai și beneficiaza de una dintre cele mai mari cote […] The post Ludovic Orban anunța ca daca va caștiga șefia PNL va candida și la prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .