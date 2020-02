"Programul de guvernare trebuie modificat, in primul rand, pentru faptul ca foarte multe obiective din programul cu care ne-am prezentat in urma cu 3 luni in fața Parlamentului au fost indeplinite. Odata indeplinite, nu are rost sa il mai pastram in programul de guvernare. Pe masura analizei problematicii care exista in cele 3 luni de guvernare am identificat obiective suplimentare pe care putem sa le realizam fara a adopta acte normative cu valoare de lege. Vom include aceste obiective", a declarat Ludovic Orban.

