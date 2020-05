Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile ar putea crește cu doar 10% din septembrie și nu cu 40% așa cum era prevazut. „Este un scenariu pe care l-am luat in calcul, am calculat impactul și riscurile aferente, alaturi de un alt scenariu il voi prezenta guvernului și vom lua o decizie”, a declarat joi, la Realitatea Plus, ministrul…

- Guvernul Orban nu a anunțat procentul exact de majorare a pensiilor de la 1 septembrie, insa Florin Cițu – ministrul Finanțelor, a declarat ca unul dintre scenariile luate in seama este de majorare cu 10%.Legea pensiilor prevede o majorare de 40%, insa Guvernul nu poate face o astfel de creștere din…

- Florin Citu: „Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati.…

- Premierul Orban nu a putut preciza, insa, care va fi și procentul de creștere al pensiilor. „O sa dau raspunsul ca pensiile vor crește. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei și de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile, nu numai anul asta, ci anul viitor și anul care urmeaza…

- Previziunile Comisiei Europene vorbesc despre un deficit bugetar de pana la 9,2% din PIB anul acesta pentru Romania, in vreme ce ministrul Finantelor, Florin Citu, estimeaza ca va fi vorba de 6,7% din PIB. „In conformitate cu actualul buget, care a fost reglementat prin ordonanta de rectificare, acestea…

