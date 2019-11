Stiri pe aceeasi tema

- Orban: Pana luni, vom avea scenariile si formulele pentru cresterea salariului minim. Nu pot sa spun ca va fi majorat cu 7,2% Premierul Ludovic Orban a declarat ca pana luni Guvernul va avea finalizate scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care…

- In aceasta dimineața, un polițist aflat in timpul liber a salvat viața unui barbat de 63 de ani, care a suferit un stop cardio-respirator. In timp ce se afla intr-o stație de alimentare cu carburanți din Pitești, polițistul a observat ca unui barbat i s-a facut rau și, in scurt timp, a devenit inconștient.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul lucreaza la introducerea unei taxe pentru mașinile la prima inmatriculare, care va fi perceputa ca o taxa de poluare. El a susținut ca Executivul trebuie sa se asigure ca masurile vor fi acceptate de Comisia Europeana. „Trebuie sa fie perceputa ca…

- Noul premier al Romaniei, Ludovic Orban, incearca sa linisteasca romanii ingrijorati de soarta pensiilor si salariilor, odata cu schimbarea Guvernului si a multor informatii si zvonuri contradictorii.Premierul Ludovic Orban ofera din nou asigurari ca noul Guvern PNL nu va taia pensiile si salariile.…

- Membrii noului guvern isi preiau ministerele si isi anunta prioritatile Foto arhiva Este ziua în care membrii noului guvern îsi preiau ministerele, îsi anunta prioritatile si spun ce vor face pe termen mai lung pentru cetateni. Presedintele Klaus Iohannis a fost deja alaturi…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți ca OUG de restructurare a Guvernului este in lucru și de aceea nu poate spune la ce ora va avea loc ședința de guvern de astazi. „Este necesara operarea unei restructurari și astazi este in lucru OUG de restructurare a Guvernului. Daca va fi gata, vom…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, dupa ce Cabinetul sau a primit votul de investitura in Parlament, ca Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european dupa consultarea presedintelui si va solicita audierea candidatului in Comisia de Politica Externa. El nu a exclus recurgerea…

- Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului sancțiunile vor fi, din luna octombrie, mai dure. La data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002…