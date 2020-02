Florin Citu a informat Guvernul, marti, in sedinta Executivului, ca incasarile realizate la buget sunt cu 300 de milioane de lei mai mari raportat la programul de incasari prevazut pentru prima luna a anului. In acest context, primul ministru Ludovic Orban a cerut ministrului Finantelor sa solicite angajatilor ANAF sa "atace” marea evaziune fiscala si nu micii comercianti. "Asta e o veste buna, dar nu trebuie sa ne opreasca din atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit. Sa mai lase in pace comerciantii si mai stiu eu ce pensiune pe care le calaresc tot timpul atunci cand vor sa indeplineasca…