Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei.

"In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și anume vom emite OUG", a avertizat luni premierul Ludovic Orban.

Intrebat daca acest lucru nu intra in conflict cu promisiunea PNL ca nu va adopta ordonanțe de urgența in domeniul Justiției, Ludovic Orban a raspuns: „Suntem intr-o situație in care cred ca va ințelege toata lumea și nu vom fi…