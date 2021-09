Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța ca va comunica Guvernului moțiunea de cenzura. Președintele PNL a citat, marți, dintr-o decizie CCR, potrivit careia „impiedicarea prezentarii și refuzul de a dezbate o moțiune de cenzura deja depusa sunt contrare Constituției intrucat acest lucru ar echivala…

- ​​Cu mai multe decizii ale CCR în mâna, Ludovic Orban a decis sa dea drumul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR. El a anunțat ca va informa Guvernul despre moțiune și va încerca sa stabileasca calendarul dezbaterii și votului în birourile permanente. ”Ca președinte…

- A patra ședința a conducerii Parlamentului nu s-a ținut din cauza ca PSD și PNL au lipsit din nou de la ședința. Președintele Ludovic Orban a declarat marți, facand trimitere la o motivare a CCR, ca va comunica Guvernului moțiunea de cenzura. - in curs

- Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor se reunesc marți din nou, la ora 11.00, pentru a lua o decizie in privinta motiunii de cenzura initiate de USR PLUS. Este a patra reuniune de acest fel convocata in ultimele zile, dupa ce anterioarele nu au avut cvorum pentru luarea unei decizii.…

- Intrebat ce va face marți, ca președinte al Camerei Deputaților, in continuarea traseului legal al moțiunii de cenzura, Ludovic Orban a anunțat ca va comunica Guvernului documentul daca se va bloca acțiunea a patra oara.„Daca maine nu va fi cvorum... Eu nu pot sa blochez o moțiune de cenzura. Pentru…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa ședința conducerilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, ca este „interpretabila” data citirii in Parlament a moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS – AUR. Orban a spus ca regulamentul prevede citirea in plen a motiunii de cenzura dupa 5 zile…

- Moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR a fost blocata pentru moment în Birourile Permanente ale Parlamentului. PNL a cerut o amânare de doua saptamâni, fiind susținut de UDMR, însa la vot nu a fost cvorum, doar 9 parlamentari pronunțându-se pentru. PSD s-a retras din ședința.…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca, in contextul in care moțiunea de cenzura poate fi adoptata, partidul pe care il conduce va apara Guvernul condus de Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru șefia PNL, programate pe 25 septembrie. „Trebuie sa fie…