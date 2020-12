Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca îsi depune mandatul de prim-ministru, la un an și o luna de la învestirea în funcție, spunând ca pleaca cu conștiința datoriei împlinite. Orban a afirmat ca va coordona negocierile care trebuie sa duca la un guvern de centru-dreapta…

- Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru al Romaniei, pe fondul rezultatelor de la alegerile parlamentare. „Am luat decizia sa imi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odata exprimata voința cetațenilor, trebuie demarate negocierile pentru…

- Ludovic Orban a anunțat, luni seara, ca demisioneaza din funcția de prim-ministru, la o zi dupa alegerile parlamentare. „Am luat decizia sa-mi depun mandatul de prim-ministru. Decizia are un obiectiv foarte precis. Trebuie demarate negocierile pentru un nou guvern. Romania are nevoie de un guvern responsabil.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni seara, ca masca va deveni obligatorie in spațiile deschise in toate județele care au rata de infectare mai mare de 1,5 la mia de locuiori. O astfel de decizie ar urma sa fie luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Joi, decizia ar urma…

- ​Premierul Ludovic Orban a cerut miercuri, la începutul ședinței de Guvern, controale și amenzi asupra operatorilor de transport persoane care nu respecta masurile de protecție împotriva Covid-19. Orban considera ca o atenție speciala trebuie acordata transportului elevilor. Premierul considera…

- Premierul Ludovic Orban a cerut in ședința de Guvern de astazi se respecte ce s-a convenit, privitor la numarul populației, pentru a nu se mai ajunge in situația de ieri, cand INSP a furnizat cifre contradictorii privind rata de infectare din București."Ieri a fost o dezbatere in media. Domnul ministru…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, in debutul sedintei de Guvern, felicitari ministrilor pentru organizarea alegerilor si a afirmat ca ”marea bomba mediatica a fost un mare fas”. ”E o obisnuinta ca la postul respectiv de televiziune infractorii sa fie prezentati oameni cinstiti si oamenii cinstiti…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat luni ca proiectul legaturii feroviare intre Gara de Nord și aeroportul Otopeni este aproape de finalizare, iar in cel mai scurt timp va fi pus la dispoziția beneficiarilor. El a spus ca ideea acestui tronson ii aparține și ca a trebuit sa treaca 12 ani pentru a deveni…