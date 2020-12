Premierul Ludovic Orban a anunțat ca demisioneaza din fruntea Guvernului. Decizia vine dupa o discuție cu președintele Klaus Iohannis, in care acesta i-a cerut sa iși asume eșecul de la alegerile parlamentare. „Am decis sa imi depun mandatul de premier, dupa un an și o luna in care Romania s-a confruntat cu o perioada extrem […]