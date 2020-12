Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Ludovic Orban a anuntat, la Palatul Victoria, ca isi depune mandatul din functia de prim-ministru, explicand ca decizia are un obiectiv precis – demararea negocierilor pentru un nou guvern in urma rezultatelor inregistrate la alegerile parlamentare, potrivit Agerpres. „Romania are…

- Incepand cu data de 09.11.2020 se suspenda, pentru o perioada de 30 de zile activitațile didactice care impun prezența fizica in unitațile de invațamant preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor. "Pe primul loc este sanatatea copiilor noștri. Sunt date.…