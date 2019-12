Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul PNL va adopta vineri un proiect pentru a intra in calendatul de angajare a raspunderii privind modificarea Legilor Justiției și a OUG 114. Șeful Executivului a precizat ca OUG 114 este in curs de elaborare.„Eu am ca obiectiv ca la ședința de…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- ​Guvernul nu exclude o ordonanța de urgența în cazul legilor justiției daca se va încerca o tergiversare a adoptarii actelor normative în domeniu pe care executivul vrea sa-și asume raspunderea. Premierul Ludovic Orban a precizat ca toata lumea va înțelege ca este nevoie de o…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe doua teme importante - una legata de Justitie si cealalta de abrogarea prevederilor ''nocive pentru economie din Ordonanta 114". "In ceea ce priveste angajarea raspunderii pe domeniul Justitiei, am cerut acordul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in localitatea Bals din judetul Olt, ca Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, el adaugand ca "altfel e bai mare" pentru ca sunt multe institutii, atat guvernamentale, cat si din administratia locala, aproximativ 20%…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul isi doreste dezvoltarea industriei nationale de aparare, el aratand ca asocierea pentru producerea transportorului Piranha 5 este un exemplu de bune practici.Noul premier a participat la inaugurarea capacitatii de productie si mentenanta…