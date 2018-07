Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a participat la intalnirea convocata de Vasile Blaga in Modrogran cu greii vechiului PDL, dar, in schimb, arata ca a discutat cu fiecare coleg in parte.”I-am salutat pe toți colegii mei de partid, am discutat cu toți colegii mei, dar diind vorba…

- Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a intalnit cu Ludovic Orban și Vasile Blaga la sediul PNL, dar arata ca nu au discutat despre alegerile europarlamentare și nu are de gand sa revina in politica.Citește și: Mircea Geoana lanseaza o informație EXPLOZIVA:…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…

- NICIO SANSA… Liberalii vasluieni nu vor prinde pozitii eligibile la alegerile europarlamentare de anul viitor. Conform unor surse, Partidul National Liberal si-a creionat in linii mari lista pentru alegerile europarlamentare, primul pe lista urmand sa fie chiar presedintele Ludovic Orban. Alte nume…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anuntat duminica, la Medias, ca pana la finalul toamnei vor fi stabiliti candidatii liberali pentru Parlamentul European."O sa adoptam in Consiliul National criteriile, procedura, calendarul de alcatuire a listelor pentru Parlamentul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca a discutat, miercuri, cu presedintele Partidului Popular European, Joseph Daul, despre strategia pentru alegerile europarlamentare prin care PPE vrea sa isi mentina statutul de cea mai puternica forta politica pe plan european. "Am discutat…

- Consiliul National al PNL va adopta la urmatoarea sedinta, care va avea loc cel mai probabil in luna iunie, hotararea privind criteriile si procedurile de desemnare a candidatilor la alegerile europarlamentare, a anuntat sambata, la Murighiol, presedintele partidului, Ludovic Orban.