- Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a anunțat ca a avut Covid-19. S-a imbolnavit desi este vaccinat si cu doza a treia, administrata in octombrie 2021 si spune ca a respectat regulile de protectie sanitara. Am fost absent din spatiul public dupa anul nou dintr-un motiv obiectiv. Am avut…

- L. certificatului verde ar urma sa fie discutata in coaliția de guvernare Liderii coalitiei de guvernare vor continua discutiile asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul viitor si asupra proiectului referitor la certificatul verde COVID la locul de munca. În sedinta coalitiei…

- Politolog și profesor la Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti, Ioan Stanomir spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca PNL pare forțat de PSD sa revina la alianța cu USR, intrucat o guvernare alaturi de social-democrați ar fi dificil de gestionat, dar și o pata pe imaginea partidului și…

- Dupa plecarea mai multor parlamentari fideli lui Ludovic Orban din PNL, configurația politica în Legislativ a devenit un posibil impediment pentru învestirea unui guvern PNL-USR-UDMR. Pentru a trece de Parlament, un Guvern propus are nevoie de minim 234 de voturi. Vicepremierul Dan Vîlceanu…

- Danca este un apropiat al fostului lider al PNL Ludovic Orban, care considera ca singura opțiune buna pentru Romania este refacerea Coaliției de dreapta, cu un premier liberal, altul decat Florin Cițu. Absența de la ”cacialmaua politica” provocata de actuala conducere a PNL este o dovada de respect…