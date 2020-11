Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa personalului medical și suprasolicitarea cadrelor medical din sistem, in contextul pandemiei de coronvirus, au determinat Guvernul sa adopte o ordonanța de urgența prin care reglementează desfășurarea voluntariatului în unități sanitare și servicii de urgență de către studenții facultăților…

- Mai multe localitați din țara au cerut plasarea in carantina Tot mai multe localitați din țara cer plasarea în carantina, pentru a putea face fața numarului mare de cazuri de coronavirus. Municipiul Baia Mare se afla de ieri în carantina zonala pentru 14 zile, iar la Slobozia…

- Sedinta operativa cu privire la situatia epidemiei de coronavirus Foto: Arhiva. Premierul Ludovic Orban a convocat miercuri seara, la întoarcerea din vizita efectuata în statul Israel si în Palestina, o sedinta operativa cu privire la situatia epidemiei de coronavirus,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca platforma digitala Corona-Forms, va fi finalizata miercuri, urmand sa devina functionala, și ca aceasta a fost testata deja in mai multe județe, informeaza Agerpres. Nelu Tataru a explicat luni seara, la postul B1TV, cum va funcționa prima aplicație de…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat luni seara, la B1 TV, ca platforma digitala Corona-Forms va deveni funcționala de miercuri și ca aceasta a fost testata deja in mai multe județe, potrivit Mediafax. „Miercuri avem finalizata acea platforma digitala, Corona-forms, pe care Ministerul Sanatații…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Constanta, ca daca un pacient asimptomatic COVID-19, cu alte probleme de sanatate si aflat sub monitorizarea medicului de familie, incepe sa aiba simptome legate de coronavirus, atunci trebuie anuntate Directia de Sanatate Publica (DSP) si Departamentul…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca vaccinul anti-COVID va necesita o logistica extraordinara. Acesta trebuie transportat și pastrat in condiții foarte stricte, in condițiile in care de la producere pana la administrare nu pot trece mai mult de 17 zile. De la momentul autorizarii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Husi, ca Guvernul nu are in evaluare instituirea starii de urgența pentru ca acest lucru este „apanajul” președintelui Klaus Iohannis.Citește și: Dolarul american se va prabusi pana la sfarsitul lui 2021 - economist"Nu avem in evaluarea…