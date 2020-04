Ludovic Orban: Alegerile locale nu vor avea loc în 28 iunie, din cauza restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus "Este din ce in ce mai puțin probabil ca alegerile locale sa aiba in 28 iunie", a spus primul ministru, in condițiile in care hotararea pentru organizarea scrutinului ar trebui emisa "cel tarziu in zece aprilie". "Nu putem sa ne permite sa facem alegeri in care sa stranga candidații semnaturi, sa iși faca campanie electorala, cand avem restricții la circulație și nu exista posibilitatea de intruniri publice. Este clar aproape ca in data de 28 iunie nu se mai pot organiza alegeri locale", a argumentat el. In aceste condiții, va trebuie emis un act normativ pentru prelungirea mandatelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

