- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, ca este din ce in ce mai putin probabil ca alegerile locale sa aiba loc in 28 iunie, avand in vedere situatia generata de coronavirus, care a impus restrictii de circulatie si interzicerea adunarilor publice. Orban afirma ca trebuie emis un act normativ…

- Codul Administrativ, adoptat de Guvernul Dancila prin ordonanta de urgenta, prevede o solutie legala pentru amanarea alegerilor locale. Premierul Ludovic Orban i-a chemat la discutii pe liderii partidelor parlamentare pentru a stabili calendarul electoral. Scrutinul depinde insa de raspandirea Coronavirusului.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca 14 iunie este o data „rezonabila” pentru alegerile locale. In opinia sa, organizarea acestora pe 31 mai sau pe 7 iunie „ar fi o impietate fața de creștini”, fiind Rusaliile. „Primarii m-au intrebat cand vor fi organizate alegerile locale și am raspuns ca,…

- Premierul Ludovic Orban considera ca procedura asumarii raspunderii sau o ordonanta de urgenta sunt "solutiile posibile pentru a asigura ca alegerea primarilor sa fie realizata in mod democratic", iar edilii sa aiba legitimitatea conferita de votul a peste jumatate dintre alegatori. "Ne dorim ca alegerile…