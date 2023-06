Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru si presedinte al Partidului National Liberal Ludovic Orban a facut, la Prima TV, dezvaluiri despre modul in care comunica, in perioada in care era sef al Guvernului, cu presedintele Klaus Iohannis. Orban a povestit ca marea problema pe care a avut-o in relatia cu presedintele este…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Marius Nistor, a ajuns vineri in fața Guvernului, 20.000 de persoane fiind așteptate sa participe la mitingul din Piața Victoriei. Nistor spune, inainte de negocierile cu premierul Ciuca, programate la ora 12.00, ca„Dupa aproape trei…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, ieri, cu sindicaliștii din Educație și le-a promis acestora ca va deveni mediator profesori și Guvern.In urma cu cateva minute s-a terminat discuția de la Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu și Ligia Deca. CITESTE SI BREAKING…

- Peste 10.000 de profesori, personal auxiliar, elevi, parinți au protestat in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Mulți au sosit din provincie pentru a solicita autoritaților creșteri salariale. Dupa negocierile de la Guvern, liderii de sindicat au transmis ca au primit aceeași oferta, care este inacceptabila,…

- Conducerea filialei județene Iași a Uniunii Sindicatelor din Invațamantul Preuniversitar, a soliciat, astazi, intervenția președintelui Klaus Iohannis ca mediator in conflictul deschis dintre salariații din Educație și Guvern. Președintele USLIP Iași, Laviniu Lacusta considera ca revolta a depașit etapa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este dispus sa discute, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invatamant si sa depuna impreuna toate eforturile necesare pentru a evita greva generala .„Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui weekend,…

- Vedeți, culmea ironiei in aceasta exprimare „munca la stat”, adica acolo unde se sta. Din cauza acestor salarii extrem de mari, mult, mult prea mari pentru slaba performanța a mediului de munca din instituțiile de stat, aceste salarii creeaza o concurența neloiala cu mediul privat și noi, cei din mediul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus posibilitatea ca președintele Romaniei sa nu il nominalizeze pe el premier, dupa ce Nicolae Ciuca iși va depune mandatul. „Credeți ca ma ascund in casa de rușine?”, a spus el, precizand ca „rotația se va termina pe 1 iunie“.„Rotația primilor miniștri și…