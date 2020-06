Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban acuza actuala opozitie parlamentara de faptul ca „instiga la nerespectarea regulilor, nesocoteste pericolul urias la adresa sanatatii si vietii romanilor, bagatelizeaza acest pericol care pandeste sanatatea si viata fiecarui roman”.

- Nimeni, nici macar un partid, nu-si poate asuma riscul de a nu vota prelungirea starii de alerta. Virusul, desi se pare ca nu este atat de periculos cum parea, inca se raspandeste in mod neasteptat pe toata suprafata tarii. Opozitia a reusit sa creeze un curent de opinie nefavorabil guvernului care,…

- Traian Basescu acuza PSD ca nu dorește sa intre la guvernare și pur și simplu incerca sa caștige electoral și nu ar dori sa gestioneze actuala criza.„Pentru ei e o mana cereasca ca nu-s la guvernare. Nu au de dat 40% la pensie, nu au de gestionat aceasta pandemie, nu au de pornit lantul de…

- Klaus Iohannis acuza PSD de iresponsabilitate pentru ca ar intentiona sa demita Guvernul Orban in plina pandemie. Reactia presedintelui vine la o zi dupa ce Marcel Ciolacu a afirmat ca social-democratii iau in calcul introducerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban, insa in niciun…

- Autoritațile continua sa sancționeze nerespectarea regulilor contra COVID Ludovic Orban. Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a afirmat în aceasta seara, într-un interviu televizat ca autoritațile vor continua sa-i sancționeze pe cei care nu respecta regulile, deși cuantumul…

- Premierul Ludovic Orban a creionat cateva puncte pentru repornirea econonica in contexul crizei provocate de pandemia de COVID-19.Citește și: Augustin Zegrean are SOLUȚIA pentru a putea fi MENȚINUTE restricțiile dupa 15 mai: 'O sa ma injure tot poporul roman' Precizarile premierului…

- Premierul Ludovic Orban a anuțat joi adoptarea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codului Penal, fiind inasprite pedepsele pentru falsul in declarații și nerespectarea carantinei. AMASP, o asociație a magistraților din care face parte și procurorul general al Romaniei, ceruse, cu o zi inainte,…