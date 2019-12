Dupa meciurile din 2019 din Liga a 2-a, FC Farul ocupa locul doi in clasamentul rezultatelor de acasa

FC Farul Constanta a inregistrat performanta ca in meciurile jucate acasa in acest an in sezonul 2019 2020 al Ligii a 2 a sa nu piarda.Mai mult, cele noua partide disputate pe litoral le a incheiat… [citeste mai departe]