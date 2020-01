Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dragos Tanasoiu a fost numit in functia de sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Acesta il va inlocui in aceasta calitate pe Constantin Robu, eliberat din functie. Cele doua decizii ale premierului au fost publicate luni in Monitorul Oficial.…

- Deputatul Remus Borza a fost numit, luni, consilier onorific al premierului Ludovic Orban, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. El a fost consilier onorific și al fostului premier Viorica Dancila. „Decizie privind acordarea calitații de consilier onorific al prim-ministrului domnului…

- Pentru mita luata ca sa fie numit guvernator Liviu Mihaiu Guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Catalin Tibuleac, recent numit de Dancila, a fost schimbat din functie, fiind inlocuit de catre Ion Munteanu. Conform deciziei publicate marti in Monitorul Oficial, Catalin Tibuleac a fost revocat…

- Iulian Octavian Stana, fost lider al organizației municipale ALDE Arad, a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Mediului, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Stana a mai fost secretar de stat la același minister și in guvernarea Viorica Dancila, fiind numit…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 942, a fost publicata Decizia privind numirea Simonei Cojocaru in functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale.Decizia semnata de primul ministru Ludovic Orban a este…

- Ieri, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, numarul 926, au fost publicate mai multe decizii ale primului ministru.Una dintre ele a fost cea cu privire la numirea lui Theodor Cosmin Onisii in functia de consilier de stat in cadrul Cancelarie primului ministru, oa alta privind eliberarea, la cerere,…