Ludovic Orban a recunoscut: Unele restricții chiar NU au sens! Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri ca nu a vazut fundamentarea din spatele masurii adoptate de Executiv de a inchide magazinele la ora 18.00 care este aplicata la anumite rate de incidenta. El este de parere ca Guvernul trebuie sa reflecteze asupra acestei restricții. „Trebuia sa existe o argumentatie, care sa fie facuta pe baza unei fundamentari. De exemplu, cand am luat decizia de a inchide evenimentele, nunti, botezuri, mese festive, a fost pe baza analizelor pe care le-am avut din anchetele epidemiologice care stabileau ca prima cauza pentru imbolnaviri, pentru raspandirea virusului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

