Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Eu sunt inconjurat de oameni de succes, care au demonstrat, spune Florin Cițu, in replica pentru Ludovic Orban, care a spus ca președinții de organizații județene care au fost prezenți la lansarea candidaturii lui Florin Cițu la șefia partidului nu i-au reprezentat pe colegii lor din filiale.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, il contrazice pe Emil Boc care a afirmat ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului, apreciind ca acesta este „este viitorul Romaniei și al PNL”. „Sunt și trecut, si prezent si viitor”, a raspuns Orban, subliniind ca se va prezenta cu mare incredere in competitia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este atacat dur chiar in timp ce se afla la Cluj de președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Aceasta susține ca a refuzat sa participe la conferința de presa alaturi de șeful sau de partid pentru ca acesta ii este inferior politic și ca a trecut de faza cand era impresionat…