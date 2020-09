Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, sâmbata, la Onesti, în cadrul unei întâlniri electorale, ca societatea RAFO a fost distrusa de "mafia PSD", transmite Agerpres."RAFO Onesti si tot ce era industrie a fost distrusa de mafia pesedista.…

- Orașul Onești pare parasit, daca treci seara pe strada, mai vezi lumina la doua din zece geamuri, pentru ca oamenii au plecat, din lipsa de variante, este concluzia premierului Ludovic Orban, aflat in aceasta dimineața in vizita in județul Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Onesti, in cadrul unei intalniri electorale, ca societatea RAFO a fost distrusa de "mafia PSD". "RAFO Onesti si tot ce era industrie a fost distrusa de mafia pesedista. Sa nu ne facem ca nu stim acest lucru. Onestiul este tinut…

- Un cunoscut medic l-a facut praf pe premierul Ludovic Orban. Totodata, doctorul i-a desființat și pe miniștrii lui Ludovic Orban. Acesta dezvaluie ca, la inceputul pandemiei, l-a contactat pe prim-ministru și i-a transmis sa testeze mai mult.La momentul respectiv, premierul l-a refuzat. Acum, Ludovic…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu l-a criticat pe premierul Ludovic Orban datorita numeroaselor deplasari prin țara pe care acesta le-a facut incepand cu data de 15 mai și pana in prezent. Potrivit lui Tariceanu, premierul a facut aceste deplasari intr-o campanie electorala mascata Secretariatul…

- In urma declarațiilor președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform carora a spus ca PSD nu va vota Legea carantinarii, in Senat, daca premierul Ludovic Orban sau miniștrii Sanatații, Nelu...

- "Tunurile liberale cu masti de protectie incep sa explodeze public. In Romania lui Iohannis si Orban, PANDEMIA s-a transformat in PANDE-MITA! Afaceristii folositi pe post de paravan se simt incoltiti si ajung sa pronunte nume. Iohannis, Orban si alti lideri liberali apar tot mai des in spatele afacerilor…

- Social-democratii ii acuza pe liberali ca „au jefuit bugetul tarii cumparand masti proaste, care nu ii protejeaza pe romani”. PSD reaminteste ca acesta e motivul pentru care l-a chemat pe prim-ministrul Ludovic Orban sa ofere explicatii in scandalul Unifarm, iar toti cei implicati vor trebui sa se prezinte…