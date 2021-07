Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru mine organizația de tineret a fost cea in care m-am simtit cel mai bine și de care am fost cel mai apropiat, este organizația in care am crescut. (...) Odata cu 4 noiembrie, cand am reușit sa preluam guvernarea, am urmarit promovarea tinerilor la nivel de secretari de stat, de agenții. Le-am…

- Premiul de excelenta Ion I. C. Bratianu a fost acordat vineri seara presedintelui liberal, Ludovic Orban, iar Premiul de excelenta Generatia Altfel a revenit prim-ministrului Florin Citu, in cadrul Galei Premiilor TNL "Mircea Ionescu Quintus". Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a cerut scuze ca nu…

- Premierul Florin Citu, care este si candidat pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal, a primit, vineri seara, premul de excelenta ”Generatia altfel”, la Gala premiilor TNL ”Mircea Ionescu Quintus”.

- Ilustratoarea sud-coreeana Baek Heena si scriitorul francez de carti pentru copii Jean-Claude Mourlevat au acceptat luni, in cadrul unei ceremonii online, premiul literar Astrid Lindgren, potrivit DPA, citat de agerpres. Baek a castigat premiul anul trecut, dar nu a putut primi distinctia din cauza…

- Partidul National Liberal va aniversa, luni, in judetul Arges, implinirea a 146 de ani de la infiintare. Ceremoniile, la care vor participa presedintele PNL, Ludovic Orban, si reprezentantii conducerii partidului, vor avea loc la Muzeul National ''I. C. Bratianu'', din…

- ​Sportivii Naomi Osaka, Rafael Nadal, Lewis Hamilton, Mohamed Salah, Patrick Mahomes, Max Parrot si Chris Nikic au primit premii, joi seara, în cadrul Galei Laureus prezentata de la Sevilla si care a fost un eveniment virtual, pentru a se respecta masurile din pandemia de coronavirus.Japoneza…