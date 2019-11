Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Turdean a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata, vineri, in Monitorul Oficial.Citește și: PNL se inșurubeaza la Transelectrica Totodata,…

- Mandatul actualului sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Bogdan Stan, expira la inceputul lunii viitoare iar Consiliul National de Integritate nu poate numi o alta persoana la conducere.

- Ludovic Orban vrea sa scape de toți oamenii puși de Viorica Dancila, iar miercuri, in ședința de Guvern, va mai fi mazilit un personaj.Un alt proiect de hotarare vizeaza abrogarea Hotararii Guvernului nr. 565/2019 privind rechemarea și numirea unui consul general, conform sursei citate.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a afirmat luni, intrebat daca ar putea fi schimbat, ca daca ar fi in locul PNL, „mi-as dori sa ocup toate functiile”. Acesta i-a urat apoi succes lui Ludovic Orban la „urmatoare motiune pe care o s-o depuna PSD”.

- Calin Popescu Tariceanu vine cu critici dure cu privire la lista miniștrilor lui Ludovic Orban, asta dupa ce a declarat public ca va susține in Parlament noul guvern. Președintele ALDE susține ca este...

- PSD și UDMR ar putea bloca in Parlament votul pentru echipa guvernamentala a lui Ludovic Orban, considera consultantul politic Cozmin Gușa, care arata ca acest "eșec" de etapa ar putea fi contabilizat de Klaus Iohannis in batalia electorala pentru Cotroceni. In aceste condiții, negocierile din aceasta…

- Ziarul Unirea Surprize, surprize: Guvernul prinde contur – Florin Roman pe lista pentru un minister-cheie Surprize, surprize: Guvernul prinde contur – Ce nume au aparut peste noapte pentru ministere-cheie Premierul desemnat Ludovic Orban pregateste un Guvern suplu: 15 sau 16 ministere. „Adevarul“ va…