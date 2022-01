Ludovic Orban a fost diagnosticat cu COVID-19: Solicit coalitiei de guvernare sa renunte complet la ideea certificatului verde

Fostul presedinte al Partidului National Liberal PNL , Ludovic Orban, anunta ca, incepand de vineri, 14 ianuarie, si a reluat activitatea, dupa ce, pe data de 5 ianuarie a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS CoV 2.Acesta recomanda populatie sa se vaccineze anti COVID si cere coalitiei de guvernare "sa renunte complet la ideea certificatului verde". "Am fost absent din spatiul public dupa Anul Nou dintr un motiv obiectiv. Am avut COVID 19. Am fost diagnosticat pozitiv la testul ...