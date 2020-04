Ludovic Orban a făcut anunțul așteptat de toți românii. Ce se întâmplă după 15 mai ”Evolutia din ultimele zile este o evolutie care ne da semnale pozitive, sigur ca asta nu inseamna ca trebuie sa ne relaxam. Am crescut capacitatea de testare, in ultimele intervale de 24 de ore s-au efectuat teste pe peste 7.000 de persoane/zilnic, numarul persoanelor diagnosticate pozitiv este sub 400. Chiar astazi, cred ca este prima zi in care numarul de persoane vindecate a depasit numarul persoanelor infectate. Sigur, asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam la comportamentul responsabil, trebuie sa tinem cont in continuare de recomandari si de regulile stabilite, si, in mare parte, evolutia… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca nu va mai exista nicio restricție in ce privește libertatea de mișcare, dupa 15 mai, pentru ca oamenii vor putea ieși din case fara a mai da explicații, dar și pentru alte motive decat cele stricte de pana acum. Premierul a mai spus ca evoluția…

- Ludovic Orban a anuntat ca dupa 15 mai vor aparea noi reguli pentru angajații de la birou și pentru calatorii din transportul in comun. „Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri. De exemplu la locul de munca unde se lucraza in birouri, INSP cu inspectia…

- Radu Banciu a vorbit, in ediția de miercuri seara a emisiunii Lumea lui Banciu, despre numarul mare de sancțiuni date populației in perioada 24 martie - 19 aprilie. Ar fi vorba despre amenzi in valoare totala de 78 de milioane de euro. Banciu a susținut ca statul ar trebui sa spuna ce face cu acești…

- Prim-ministrul Romaniei a precizat ca Guvernul va asigura resursele pentru plata somajului tehnic, inclusiv prin rectificarea bugetara ce va avea loc in aceasta saptamana. „In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente…

- "In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente epidemiologice. (...) Aceasta masura de sprijin, in schimb, va avea o durata limitata, sa spun doua luni, dupa care, pe masura ce vom depasi varful epidemiei…

- Revenirea la normalitate depinde in mare masura de modul in care cetatenii respecta regulile si recomandarile autoritatilor, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, care a facut un apel la romani “sa mai reziste”, informeaza AGERPRES . “Presedintele, impreuna cu Guvernul, analizeaza situatia. Presedintele…

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi seara ca situatia economica a tarii este foarte stabila si nu exista "absolut niciun fel de risc" de aparitie a unui dezechilibru major, mentionand ca are incredere in stabilitatea monedei nationale si a cursului de schimb. "Evolutia cursului de schimb…

- Risc in privinta platii pensiilor si salariilor, dupa ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura, in Parlament? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor și la care premierul interimar, Ludovic Orban, a raspuns prin intermediul unei declarații.