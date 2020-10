Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a facut al doilea test pentru COVID-19 in aceasta dimineața, la 10 zile dupa ce a intrat in contact cu un realizator tv diagnosticat pozitiv. Rezultatul testului premierului este negativ, potrivit HotNews. Ludovic Orban va fi de astazi prezent la Palatul Victoria pentru…

- "Rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19) in cazul prim-ministrului Ludovic Orban este negativ. Mentionam faptul ca testul a fost realizat la cerere, preventiv, premierul nefiind incadrat intr-o definitie de caz intrucat nu este considerat contact direct al unei persoane diagnosticate…

- Silviu Manastire, moderator la B1 TV, a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Informația a fost confirmata chiar de el, in cadrul emisiunii moderate de Tudor Mușat. Manastire a intrat in direct in producția de duminica seara și a vorbit despre infectare. Conform declarațiilor sale, are o forma ușoara…

- Primarul ales al Capitalei a fost invitat, miercuri, 30 septembrie, la emisiunea moderata de Silviu Manastire, care a anuntat ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Surse politice au confirmat pentru RomaniaTV.net ca Nicusor Dan urmeaza sa se testeze pentru COVID-19. Orban, testat…

- Premierul Ludovic Orban a cerut sa fie testat pentru Covid-19. Participarea lui Orban la evenimentele programate in ziua de luni, 5 octombrie 2020, a fost SUSPENDATA, urmare a faptului ca una din persoanele alaturi de care a fost in același platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost…