Stiri pe aceeasi tema

- Orban ii raspunde lui Dragnea: ”Faptul ca ma ameninta pe mine nu va avea niciun efect. Nu mi-e frica de dumneavoastra!”, i-a transmis, vineri, președintele PNL liderului social-democraților, in urma reacțiilor dure venite din partea PSD, dupa depunerea sesizarii la Parchetul de pe langa ICCJ, in cazul…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca atunci cand a depus la Parchet sesizarea impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camarei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a consultat cu "cativa apropiati care au cunostinte de Drept" si ca seful statului nu are nicio legatura cu acest demers, PSD…

- "Plangerea penala eu o consider ca fiind dovada unui analfabetism juridic. Am citit-o si eu si sunt idei, preluari, termeni care pur si simplu sunt preluate in mod disparat si fara o logica, doar pentru a ingrozi pana la urma Romania, doar pentru a sublinia vina ingrozitoare pe care sa spunem ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca plangerea penala facuta de liderul liberalilor Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dancila este de fapt "operationalizarea amenintarii" presedintelui Klaus Iohannis, fiind un demers neconstitutional, reprezentand "o tentativa…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dancila face parte din strategia președintelui Klaus Iohannis de a scapa de guvernul PSD. Citește și: Ludovic Orban, prima declarație dupa ce le-a facut plangere…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, dupa ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, dupa ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, conform RTV.Adresa a fost depusa la Parchetul General. Conform primelor informatii, Orban o acuza pe Dancila de inalta tradare, vizavi de subiectul mutarii Ambasadei Romaniei la din Israel la Tel Aviv.…