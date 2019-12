Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a eliberat-o pe Sevil Shhaideh din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, transmite Mediafax.

- Ludovic Orban a eliberat-o pe Sevil Shhaideh din funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.Sevil Shhaideh a fost vicepremier și ministru al Dezvoltarii in timpul guvernarii PSD. La 21 decembrie 2016 Sevil Shhaideh…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, la sedinta solemna a Parlamentului pentru celebrarea Zilei Nationale, ca faptul ca a cincea parte dintre cei care isi exercita dreptul de vot traiesc in prezent in afara tarii nu trebuie sa devina o tragedie a Romaniei si nu va deveni daca reprezentantii autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a mai demis un rand de reprezentanti ai PSD, insa cea mai mare placere i-a facut sa o demita pe Olguta Vasilescu, despre care a constatat ca era consilier al premierului.

- Premierul Ludovic Orban l-a demis, joi, pe Madalin Voicu din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii, hotararea urmand a fi publicata in Monitorul Oficial, potrivit unui anunț al...

- Premierul Ludovic Orban a semnat mai multe decizii de eliberare din functie pentru secretari de stat, subsecretari de stat si secretarul general al Guvernului. Potrivit unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial, Toni Grebla a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general al Guvernului,…

- Premierul Ludovic Orban a numit in functie trei secretari de stat - la Ministerul Justitiei, Ministerul Sanatatii si la Ministerul Fondurilor Europene.Potrivit unor decizii ale premierului, publicate in Monitorul Oficial, Lidia Barac a fost numita secretar de stat la Ministerul Justitiei,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca a eliberat din functie aproape 40 de secretari de stat PSD. "Astazi, am mai semnat a doua transa. Am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat...