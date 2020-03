Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de urgența la Guvern pentru a pune la punct masuri de ultima ora in prevenirea infecțiilor cu coronavirus. La ședința participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Educației, ministrul Afacerilor Interne și ministrul...

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat, duminica seara, o reuniune de lucru la Palatul Victoria pe tema noului coronavirus, au precizat surse guvernamentale pentru AGERPRES. Alaturi de seful Executivului, la sedinta de lucru participa ministrii interimari Monica Anisie (Educatie),…

- Mai mulți miniștri au fost chemați la Palatul Victoria la o ședința, potrivit unor surse politice, citate de Mediafax. Subiectul principal il reprezinta masurile impotriva raspandirii coronavirusului.

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, spune ca nu a urmarit cazul Pintea deoarece nu are timp sa se uite la televizor si a adaugat ca PSD da lectii de sanatate cu ministri care de-a lungul timpului au incalcat legea.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi ca a fost creat un grup de 12 comunicatori pe teme medicale, condus de Adrian Streinu Cercel si Alexandru Rafila, care va comunica la televiziuni si in mediul online despre coronavirus. "Am creat de astazi un grup de 12 comunicatori pe…

- ​Executivul se reunește din nou luni, la Palatul Victoria, de la ora 11.00. Premierul le-a transmis, în ședința de vineri seara, miniștrilor sa aiba toate avizele la proiectele de hotarâre care reglementeaza funcționarea ministerelor pentru ca acestea sa fie aprobate luni de catre Guvern.…

- Executivul condus de Ludovic Orban se reuneste, vineri, in a treia zi de Craciun, in sedinta, incepand cu ora 20.00. Guvernul nu a transmis, insa, ordinea de zi a sedintei de Guvern, insa, potrivit unor surse, Executivul ar urma sa amane intrarea in vigoare a unor masuri, care urmau sa isi produca efecte…

- Ludovic Orban a anunțat, joi, ca au fost primite de la Parlament amendamentele aleșilor pe cele trei proiecte pe care Guvernul și-a asumat raspunderea. Premierul a adaugat ca Executivul poate sa le aprobe pe unele dintre ele, iar pe altele sa le respinga, conform Mediafax.Citește și: BREAKING:…