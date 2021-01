Stiri pe aceeasi tema

- PNL va avea 23 de prefecți, USR PLUS va avea 14 prefecți, iar UDMR va avea 5 prefecți, a anunțat, marți, președintele PNL, Ludovic Orban. De asemenea, acesta a precizat ca intr-o saptamana – doua vor fi...

- Bucuresti, 25 ian /Agerpres/ - PNL va avea 23 de prefecti si 47 de subprefecti, USR PLUS - 14 prefecti si 28 de subprefecti, iar UDMR - 5 prefecti si 10 subprefecti, a anuntat, marti, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a afirmat ca negocierile vor fi finalizate intr-o saptamana-doua.…

- Ludovic Orban a anuntat ca PNL va avea 23 de prefecti si 47 de subprefecti, USR-PLUS va avea 14 prefecti si 28 de subprefecti, iar UDMR va avea 5 prefecti si 10 subprefecti si considera ca negocierile cu celelalte partide vor fi finalizate intr-o saptamana sau doua. Liderul liberalilor a adaugat ca…

- PNL va avea 23 de prefecți și 47 de subprefecți, USR-PLUS va avea 14 prefecți și 28 de subprefecți, iar UDMR va avea cinci prefecți și 10 subprefecți, a anunțat Ludovic Orban, președintele liberalilor, marți. Intrebat marți cum vor fi repartizate posturile de prefecți, Ludovic Orban a raspuns: „Posturile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca se lucreaza la „o reglementare” prin care prefectii sa nu mai fie inalti functionari publici. „Conform Constitutiei, prefectul este reprezentantul Guvernului in judet. In 2006, cand eram in negocierile de aderare, existau niste bile negre in capitolul administratie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta ca PNL va propune prefecti in 23 de judete, USR-PLUS va face propuneri pentru 14 prefecti, in timp ce UDMR va avea 5 reprezentanti ai Guvernului in teritoriu.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni la B1TV ca s-a ajuns la un acord in coaliția de guvernare privind numarul de prefecți și subprefecți. Prefecți: PNL - 23USR PLUS - 14UDMR - 5Subprefecți: PNL - 47USR PLUS -28UDMR - 10Citește și: Controversatul Adrian Zuckerman iși incheie…

- Negocierea dintre PNL și USR PLUS, de vineri, nemulțumește o parte dintre liberali, care considera ca Ludovic Orban a lasat prea multe ministere, in schimbul funcției de președinte al Camerei Deputaților. In aceste condiții, Florin Cițu ar urma sa fie prim-ministru și Ludovic Orban președinte la Camera…