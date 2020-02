Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi am transmis catre Consiliul Economic si Social spre avizare toate proiectele de ordonanta de urgenta. Unele dintre proiectele de ordonanta de urgenta, care nu aveau toate avizele, nu au fost luate in dezbaterea plenului Consiliului Economic si Social. Dar noi ne-am indeplinit obligatia de a…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se poate face si fara avizul Consiliului Legislativ si ca nu stie de unde are Victor Ponta informatia ca doar 6 din cele 25 de ordonante date de guvernul sau marti seara ar avea avizul Consiliului Economic si Social. "Adoptarea ordonantelor…

- Orban a declarat ca adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului Legislativ.”Adoptarea ordonantelor de urgenta se face si fara avizul Consiliului legislativ. Ele toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident ca ordonantele se aproba sub rezerva observatiilor Consiliului legislativ.…

- Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat ca toate cele 25 de Ordonantele de Urgenta adoptate de Guvern, marti seara, vor avea avizele necesare pentru a fi publicate in Monitorul Oficial si ca personal a semnat toate actele adoptate de Executiv, imediat dupa sedinta.Orban a declarat ca adoptarea…

- Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat ca OUG-urile pot fi dezbatute in Parlament și apoi respinse de noua majoritate, nefiind nevoie sa se astepte o sesizare a CCR."Ordonanțele de urgența, ca e una, ca sunt mai mult, nici nu conteaza, trebuie depuse la Parlament pentur a fi dezbatute și…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, a explicat miercuri, in urma demiterii guvernului Orban prin adoptarea motiunii de cenzura introduse de PSD, ce se va intampla cu ordonantele de urgenta formulate de PNL marti seara. Ordonantele nu au apucat sa fie publicate…

- Ziarul Unirea SCAD AMENZILE de circulație: Ce se intampla cu șoferii amendați in perioada 1-8 ianuarie SCAD AMENZILE de circulație: Ce se intampla cu șoferii amendați in perioada 1-8 ianuarie Incepand de ieri, valoarea punctului de amenda revine la 145 lei, dupa ce Ordonanța de Urgența a Guvernului…

- Valentin Bretfelean, fost șef al SRI Mureș, a fost numit, printr-o decizie a lui Ludovic Orban publicata in Monitorul Oficial, in funcția de consilier al Cancelariei premierului. „In temeiul art 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul…