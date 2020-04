Ludovic Orban a anunțat când vor reveni elevii la cursuri Toti elevii si studenții vor incheia anul scolar in aceasta vara. Anunțul a fost facut de premierul Romaniei, Ludovic Orban, care le-a cerut profesorilor sa se mobilizeze și sa intensifice predarea online, dar si pregatirea examenelor. Orban a mai adaugat ca daca lucrurile decurg bine, dupa 15 mai, elevii vor putea reveni la cursuri. „Anul scolar va fi incheiat. Elevii vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an, la fel studentii. Sigur, daca dupa 15 mai lucrurile vor fi in regula, putem sa dam drumul la activitatea scolara. Oricum, profesorii vor trebui sa se mobilizeze dupa vacanta,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

