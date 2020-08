Stiri pe aceeasi tema

Premierul Orban a dat asigurari ca scolile se vor redeschide in cele mai bune conditii posibile, dar la nivelul autoritatilor centrale se iau in calcul si diverse scenarii pentru aparitia de focare de infectie. "Scolile deja isi fac un necesar. Maine avem intalnire cu reprezentantii autoritatilor…

Premierul Ludovic Orban arata ca in ciuda faptului ca școlile au fost inchise, 6,3% dintre cei care au avut coronavirus in Romania au varsta școlara. Orban susține ca autoritațile pregatesc toate masurile pentru inceperea in buna regula a școlilor, dar nu este exclusa o creștere a numarului de cazuri.

- Din cei peste 1.200 de pacienți internați la Spitalul Clinic Județean Mureș de la inceputul pandemiei, un numar extrem de mic au fost copii. Totuși, la nivelul Spitalului exista "o zona tampon" cu 7 paturi pentru cazurile suspecte de COVID 19. Cazurile confirmate pozitiv nu au ridicat nici un fel de…

28 de copii și angajați ai centrului de plasament din Valenii de Munte, județul Prahova, sunt infectați cu noul coronavirus. La centrul de plasament, in ultimele 24 de ore au mai venit cinci rezultate pozitive: patru la angajați și unul la un copil, relateaza Mediafax.

Guvernul va acorda parintilor, in noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. Premierul a precizat ca nu va fi o masura generala cum a fost in perioada…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE, titreaza Agerpres. Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19…

- Cinci copii romani de la o școala din Germania au fost confirmați ca infectați cu noul coronavirus. Micuții sunt din cinci clase diferite la o școala primara dintr-un sector al capitalei Berlin, dar trei dintre ei sunt membrii aceleiași familii unde și doi adulți au COVID.

Profesorul Alexandru Rafila spune ca retragerea finanțarii OMS de catre SUA ar putea afecta capacitatea organizației de a trimite misiuni in diverse țari, avand in vedere ca americanii au cea mai mare contribuție la bugetul OMS.