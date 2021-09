Ludovic Orban: 30 de ani în PNL și o luptă singur împotriva tuturor Din postura de lider al PNL, în prezent președinte al Camerei Deputaților, fost premier, fost ministru al Transporturilor, fost viceprimar, Ludovic Orban vrea sa-și continue cariera politica și țintește cea mai înalta funcție în stat - cea de președinte al României. Pentru a ajunge candidatul liberalilor la Președinție trebuie sa câștige batalia interna din partid și sa-și mențina fotoliul de presedinte PNL. O lupta complicata, în care avantajul este experiența sa politica, iar marele dezavantaj alinierea la start a președintelui Klaus Iohannis alaturi de contracandidatul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul a lansat cunoscutele melodii "Nu pleca", impreuna cu Mihaela Runceanu, și "Intr-un oraș, intr-un tramvai". In ciuda varstei inaintate, solistul, care și-a dus discret viața, a ramas aproape de marea sa iubire, muzica.Vreme indelungata a fost profesor de canto și dicție pentru copii și adolescenți…

- In comunicatul in care anunța revenirea in fruntea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a Violetei Vijulie, instituția ține sa aminteasca culoarea politica a acesteia: membra PNL de 13 ani. Vijulie la randu-i insista intr-o declarație pe apartenența sa politica. Potrivit prezentarii de pe site-ul…

- Ordinul M.A.I. prevede ca Florela-Antonela Ghita va exercita aceste atributii pana la ocuparea functiei de prefect.Conform CV-ului publicat pe site-ul prefecturii, Florela-Antonela Ghita a absolvit cursurile Liceului de chimie Corabia (1980-1984) si ale Facultatii de Drept - Universitatea Bucuresti…

- Vineri, 30 iulie 2021, reprezentanți ai conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Universitații de Stat din Moldova (USM) și Academiei de Administrație Publica din Chișinau au participat la prima intalnire care a avut ca scop consolidarea cooperarii intre cele trei…

- La dezbatere vor participa Adina Valean, comisar european pentru transporturi, prof. univ. dr. Valentin Naumescu, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Alina Bargaoanu, decan al Facultații de Comunicare si Relații Publice, Școala Naționala de Studii Politice…

- Mai adanc de atat nu se poate! Am terminat-o cu viitorul Romaniei, am trecut la viitorul Europei. Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, marti, la Palatul Cotroceni, „evenimentul de lansare oficiala a dezbaterii nationale privind viitorul Europei”, a anuntat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat.…

- La dezbatere vor participa Adina Valean, comisar european pentru transporturi, prof. univ. dr. Valentin Naumescu, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Alina Bargaoanu, decan al Facultații de Comunicare si Relații Publice, Școala Naționala de Studii Politice…