- Florin Cițu despre arestarea din Statele Unite: „Da, acum 20 de ani, a fost vorba de o conducere sub influența alcoolului” Pe vremea cand era student in cadrul Iowa State University, primul ministru Florin Cițu ar fi intrat la inchisoare, in Statele Unite. Dupa douazeci de ani, premierul a confirmat…

- Dupa ce in spațiul public au aparut informații conform carora in anul 2000 ar fi fost inchis doua zile in Statele Unite pentru ca ar fi condus sub influența alcoolului sau a drogurilor, premierul Florin Cițu a spus ca a fost o greșeala pe care a platit-o.

- Ludovic Orban, contracandidatul lui Florin Citu la alegerile pentru sefia PNL, se declara nemultumit de activitatea Guvernului, dand exemplu gestionarea campaniei de vaccinare si situatia Planului National de Redresare si Rezilienta.

- Președintele PNL i-a raspuns premierului Florin Cițu, care a spus ca PNL este condus dictatorial, spunand ca puține au fost perioadele in care in partid sa fie mai multa democrație și ca, deși a fost „sac de box” nu a ripostat. „Pentru mine democrația este fundamentala și in societate, și in partid.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca deși a devenit un „sac de box” pentru colegi, el a condus partidul „in mod democratic”, relateaza news.ro. Replica vine dupa ce premierul Florin Cițu a susținut ca Monica Anisiei a fost amenințata cu „repercursiuni” daca il susține pentru șefia partidului…

- Președintele PNL i-a raspuns, marți, premierului Florin Cițu, care a spus ca PNL este condus dictatorial, spunand ca puține au fost perioadele in care in partid sa fie mai multa democrație și ca, deși a fost „sac de box” nu a ripostat. Intrebat ce parere are despre afirmația lui Florin Cițu…

- De data aceasta, Klaus Iohannis ii cheama la Palatul Cotroceni pe șefii celor doua Camere, Ludovic Orban și Anca Dragu, dar și pe parlamentarii din comisia de invațamant.Ludovic Orban va sta la aceeași masa cu Monica Anisie, care a caștigat șefia PNL Sector 2, dupa ce l-a tradat și a trecut in tabara…

- Nr. 110.376 din 22 Iunie 2021 Buletin de presa Soferi depistati la volan sub influenta alcoolului La data de 19 iunie a.c., in jurul orei 22:00, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Platonesti au oprit, pe raza comunei Valea Ciorii, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani. In timpul…