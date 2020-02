Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul englez Ashley Young a semnat un contract cu Internazionale Milano pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pentru inca un an.In varsta de 34 de ani, Ashley Young a fost transferat de la Manchester United. El avea contract cu United pana in iunie, iar la Inter va…

- Inter Milano a invins cu 3-1 la Napoli și e iar lider in Serie A. ”Din fericire, adversarii ne respecta mai mult decat ziariștii și analiștii”, a mai spus antrenorul nerazzurro. Inter continua lupta pentru un scudetto pe care-l așteapta de zece ani. De la Mourinho și faimoasa lui "tripla". Are aceeași…

- Marți seara au avut loc meciurile din ultima runda a grupelor E, F, G și H din Liga Campionilor. In urma rezultatelor inregistrate, Inter Milano și Ajax Amsterdam se numara printre formațiile eliminate din competiție.Rezultatele inregistrate marți, in grupele Ligii Campionilor: Grupa…

- Golurile au fost marcate de Lamkel Ze "10, "60, Mbokani "86 (penalti) si Gano "90+2. Antwerp ocupa locul doi in clasament, cu 34 de puncte, iar Waasland-Beveren este pe 15, cu 11 puncte. Lider este FC Bruges, care are 39 de puncte si doua jocuri mai putin.

- Formatia Cagliari s-a calificat, joi, in optimile Cupei Italiei, dupa ce a invins Sampdoria, scor 2-1. In optimi, Cagliari va evolua contra formatiei Internazionale Milano, potrivit news.ro.Golurile echipei Cagliari au fost marcate de Alberto Cerri (7) si Daniele Ragatzu (48), in timp ce pentru…

- Fotbalistul roman Cosmin Moti a inscris in Cupa Bulgariei pentru Ludogoret, care s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Bulgariei dupa victoria de miercuri, 3-0 pe terenul divizionarei secunde Septemvri Sofia. Cosmin Moti a deschis scorul in minutul 10. Celelalte goluri ale campioanei Bulgariei…

- Momentan, locul lui Unai Emery ar urma sa fie luat de secundul acestuia, fostul international suedez Freddie Ljungberg. Presa engleza scria inca de miercuri ca sefii lui Arsenal ar dori sa-l aduca in locul lui Emery pe managerul lui Wolverhampton, portughezul Nuno Espirito Santo. Alte nume vehiculate…

- Rezultatele inregistrate in meciurile de la ora 22.00 din etapa a V-a a fazei grupelor Ligii Europa sunt urmatoarele, potrivit news.ro:Grupa A Dudelange - Apoel Nicosia, scor 0-2 (0-2); Au marcat: Matici '12 (p), Merkis '43.FC Sevilla - Qarabag, scor 2-0 (0-0);Au…