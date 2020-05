Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va avea urmatoarea sedinta miercuri sau joi, pe ordinea de zi fiind pregatirea actelor normative pentru perioada de dupa 1 iunie, a declarat, duminica, premierul Ludovic Orban. "Miercuri sau joi, avem de pregatit actele normative pentru dupa 1 iunie", a spus Orban in timpul unei vizite la Stefanesti,…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…

- Sorin Roșca Stanescu La mult timp dupa ce am solicitat insistent crearea unei scheme de ajutor pentru jurnaliști și pentru casele de presa, prea tarziu, Ludovic Orban a decis ca Guvernul sa le arunce jurnaliștilor o ciozvarta. Aparent, suma pusa in joc pare impresionanta. 200 de milioane de lei. Dar…

- Ultimul subiect de discordie intre Palatul Cotroceni și palatul Victoria este acordul intre ministrul de Interne, Marcel Vela, și Biserica Ortodoxa, acord care a pus paie pe foc tensiunilor acumulate in ultimul timp intre președintele Iohannis și premierul Ludovic Orban. Iohannis a criticat extrem de…

- Guvernul polonez ar analiza o nationalizare la scara larga a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri in plus in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit unor surse din interiorul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), citate…

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor…

- Medicii de familie cer și ei stimulentul lunar de 2.500 de lei, promis personalului medical care se confrunta cu bolnavii COVID-19. Ei acuza Guvernul de discriminare fata de cei 10.000 de medici specialisti in medicina de familie si peste 15.000 de asistenti medicali generalisti. „Am aflat cu suprindere…

- Sorin Roșca Stanescu Tulpina e mai puternica decat premierul. Chiar inainte de a avea certitudinea ca a intrat pe teritoriul Romaniei. Pentru acest stat, dar și pentru Klaus Iohannis, care se intampla sa-l reprezinte, desigur, in mod constituțional, epidemia de coronavirus schimba in mod decisiv datele…