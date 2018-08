Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost intrebat, sambata, la Sibiu, daca PNL va vota rectificarea bugetara si a negat. "Nu am votat nici Legea bugetului de stat. Cu siguranta, actuala rectificare bugetara este o mare minciuna. Nu ai cum sa prevezi cheltuieli mai mari, in conditiile in care tu ai incasat sub…

- Liderii PSD l-au criticat, sambata, pe președintele Klaus Iohannis, pentru ca nu a convocat ”de urgența” ședința CSAT, așa cum a cerut Executivul, liderul europarlamentarilor social-democrați, Dan Nica, afirmand ca, prin amanarea CSAT, șeful statului ”intarzie banii pentru mame și pensionari”.”Este…

- "Sfidarea atinge cote si mai mari pentru faptul ca a lansat aceasta minciuna si l-a lasat pe domnul Stanescu interimar, adica exact omul care se ocupa de gestionarea dependentei primarilor de banii publici si care nici pana acum nu a comunicat public banii care ar reveni fiecarui UAT in urma rectificarii.…

- CSM a respins, miercuri, acțiunea Inspecției Judiciare prin care instituția solicita procurorilor din CSM sancționarea fostei șefe a DNA pentru neprezentarea in Parlament, Pe 18 aprilie, Inspectia Judiciara (IJ) anunta ca a exercitat o actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi pentru ca a incalcat…

- Sanitas arata, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/2017, care modifica art. 18 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, a fost emisa la presiunile federatiei pentru corectarea inechitatilor din sistemul sanitar…

- Victor Alistar, membru CSM, a spus miercuri, intr-o intervenție telefonica la Antena3, ca o negociere intre USR și Laura Codruța Kovesi ar incalca Legea 303 privind statutul magistraților. Precizarea lui Alistar vine in contextul in care liderul USR a spus recent ca i-a propus lui Kovesi sa se inscrie…

- „De ce a incalcat Klaus Iohannis decizia Curtii Constitutionale de a o revoca pe Kovesi, timp de 30 de zile? Simplu. Klaus Iohannis a vrut sa instaureze ura intre semeni, sa dezbine poporul, sa-si bata joc de Constitutia statului roman, sa creeze instabilitate politica si economica. Nerespectarea…

- Poliția Locala și Serviciul de Management și Monitorizare a serviciilor de Salubrizare desfașoara controale in SIBIU pentru a depista șantierele pe care nu se respecta obligația incheierii unui contract cu o firma specializata pentru gestionarea deșeurilor rezultate din construcții și demolare, așa…