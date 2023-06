Stiri pe aceeasi tema

- FC Dinamo a castigat barajul cu FC Arges de mentinere/promovare in Liga 1, astfel ca revine in primul esalon, dupa un sezon petrecut in liga secunda.Dinamo a pierdut sambata returul cu FC Arges, scor 2-4, insa deoarece in tur s-a impus cu 6-1 a castigat dubla mansa. Au marcat sambata Tofan ’14, Jakolis…

- Guvernul ungar a lansat un videoclip in care face apel la pace in Ucraina, insa, intr-una dintre imagini, Crimeea apare ca facand parte din Federatia Rusa - transmite RBC, mentionand ca videoclipul a fost postat pe canalul de YouTube al executivului de la Budapesta, scrie Rador."Zeci de mii de copii…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a adresat un apel Ucrainei, prin intermediul caruia ii cere sa renunte la aderarea la NATO și la UE, pentru a obține pacea, informeaza Rador.Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Mihail Galuzin, a declarat ca o alta condiție pentru rezolvarea conflictului…

- Agenția de Securitate Naționala a Statelor Unite (NSA) a anuntat, miercuri, ca a identificat un actor cibernetic sponsorizat de stat din China care incearca sa atace rețelele din infrastructura critica a SUA, scrie Rador.NSA a adaugat ca și alte țari din alianța de partajare a informațiilor Five…

- Guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a declarat, luni, ca un „grup de sabotaj” al armatei ucrainene a intrat pe teritoriul rusesc in districtul Graivoron, care se invecineaza cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Rador.Viacheslav Gladkov a anunțat printr-o postare pe platforma Telegram ca…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrusev, a sustinut ca norul radioactiv a aparut dupa distrugerea muniției cu uraniu saracit furnizata Kievului de catre Occident, informeaza TASS, potrivit Rador.Distrugerea muniției cu uraniu saracit furnizata de Occident Ucrainei…

- Seful Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, sustine ca Rusia se afla in pragul unor "schimbari tectonice", care vor duce nu doar la incheierea razboiului pe care aceasta l-a declansat impotriva Ucrainei, ci și la prabușirea Federației Ruse, noteaza…

- Centrul de Rezistenta Nationala din Ucraina informeaza ca, in teritoriile temporar ocupate din regiunea Herson, invadatorii ruși recurg la amenințari și pedepse impotriva ucrainenilor care refuza sa accepte un pașaport de cetatean al Federatiei Ruse, informeaza Rador."Populația locala din teritoriile…