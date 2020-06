Lucrurile prizonierilor din Auschwitz au fost găsite într-o sobă In timpul unor lucrari de restaurare a blocului de celule 17 din Auschwitz I s-a descoperit o ascunzatoare, in interiorul careia au fost gasite obiecte din perioada in care lagarul era activ. Obiectele au fost ascunse de catre prizonieri intr-o soba din blocul de celule 17, arata IFL Science. Printre obiectele descoperite se numara cutite, furculite, foarfeci, bucati din piele, unelte de cizmarie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

