Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Afrodita David, unul dintre membrii senatului Universitații Babeș Bolyai, este vizata de o decizie de plagiat emisa de Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI). Asta dupa ce Comisia de Etica a UBB a considerat ca furtișagul de idei…

- Noul Volvo EX30, complet electric, nu este doar proiectat pentru siguranța și sustenabilitate sporita, ci iși propune sa-ți faca viața mai comoda, mai relaxanta și mai placuta prin tehnologie de varf și design scandinav atent gandit. Noul nostru SUV de dimensiuni reduse are un interior elegant, care…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la Manastirea Podu Cosnei unde un incendiua cuprins biserica veche si un corp de chilii.Potrivit ISU Suceava, flacarile se manifesta la corpul de chilii si la biserica…

- In dinamica populatiei orasului Medgidia la sfarsitul secolului al XIX lea si inceputul secolului al XX lea, un rol important il prezinta migrarile din alte judete ale tarii sau de la sud de Dunare, in cadrul procesului de aflux a populatiei rurale in Dobrogea, atrasa de legile improprietaririi din…

- Ȋntreținerea unui camion poate sӑ fie dificil de realizat atunci cȃnd nu știi detalii legate de piesele pe care trebuie sӑ le adaugi sau sӑ le schimbi. Siguranța pe șosea poate sӑ fie legatӑ și de vizibilitate. De aceea, este important sӑ adaugi la timp proiectoarele suplimentare de care este nevoie.…

- RABLA local 2023: cum poți primi bani de la stat pentru mașina veche. Condiții, acte, procedura și buget in orașe din Alba Prin Programul Rabla Local, cetațenii vor putea sa-și caseze mașinile mai vechi de 15 ani și sa primeasca in schimb suma de 3000 de lei, fara sa fie condiționați sa cumpere in schimb…

- In general, oamenii nu iși dau seama daca au intoleranța la lactoza, asta pentru ca anumite semne pot fi asociate cu alte afecțiuni. Specialiștii spun ca este simplu sa afli daca te numeri printre cei care se confrunta cu aceasta reacție adversa.

- In Joia Mare, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, Inalt prea Sfințitul Parinte Casian, a savarșit la Catedrala din Galati, ritualul spalarii picioarelor. Gestul este o actualizare a Cinei cea de Taina, cand mantuitorul a spalat picioarele ucenicilor sai.