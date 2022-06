Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori, decizia de a deschide propria firma este și cea mai grea etapa. Din primul moment in care știm ceea ce ne dorim de la afacerea noastra, lucrurile incep sa devina mult mai clare și mult mai simple. Chiar și așa, deseori lucrurile incep sa devina puțin mai complicate atunci cand…

- Soția președintelui Zelenski a declarat ca fiul ei in varsta de noua ani ii da sfaturi tatalui sau in probleme militare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Cea de-a doua zi a evenimentului național ”Saptamana Prevenirii Criminalitații” a fost dedicata prevenirii violenței in familie – fenomen complex și accentuat de perioada pandemica,...

- Un aligator de peste 3 metri lungime a fost gasit in piscina unei familii din Florida. Alertați, salvatorii care au ajuns la fața locului s-au aratat uimiți de dimensiunile reptilei, relateaza CNN. Astfel de apariții nu sunt neobisnuite, mai ales in timpul sezonului de imperechere al aligatorilor, primavara…

- La 42 de ani, Laurențiu Lica este un exemplu de devotament pentru volei, sport pe care il practica de trei decenii. Voleiul craiovean și-a adaugat in palmares in acest an o noua medalie de bronz, dar acest lucru nu ar fi fost posibil fara aportul celui mai bun jucator al sau, Laurențiu Lica. La 42 de…

- SCANDAL… Seara de coșmar pentru o familie din localitatea Idrici, comuna Roșiești, atacata in propria locuința de un grup de indivizi dintr-o comuna vecina. Din primele informații a reieșit faptul ca atacatorii au intrat in locuința și unul dintre ei a scos un cuțit cu care l-a lovit pe un tanar de…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri de la noi, iar impreuna au și un baiețel de trei ani. Ce spun cei doi despre un posibil memebru in familie. Sunt pregatiți aceștia sa devin iar parinți?

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru CNN ca ai sai copii sunt conștienți de realitațile razboiului din Ucraina, in ciuda faptului ca el nu le-a spus deschis despre acest lucru inițial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…