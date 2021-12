In timp ce zborul KL592 era in aer dupa ce a decolat din Johannesburg cu destinația Amsterdam, regulile pandemiei se schimbasera. Raspandirea alarmanta a noii variante Omicron a coronavirusului, raportata prima data de Africa de Sud, a dus la o noua reevaluare subita a riscurilor legate de calatoriile internaționale, scrie The Washington Post. Olanda interzisese intrarea calatorilor din Africa de Sud, transformandu-i brusc pe pasagerii zborului KL592 in persoane non grata. Guvernul olandez a urmat un instinct familiar dobandit in timpul pandemiei, acesta fiind urmat apoi de zeci de țari din intreaga…