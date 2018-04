Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a rememorat cel mai dramatic moment pe care l-a trait și care i-a dat viața total peste cap, pierderea mamei sale. "Am crescut cu niște mari cumpene in viața, cu niște mari greutați, care m-au invațat ca nu trebuie sa imi pierd capul și trebuie sa raman cu picioarele pe pamant,…

- Baba Vanga i-a avertizat pe oameni! Exista o serie de lucruri care nu sunt considerate a fi bune pentru a fi date sub forma unor cadouri. Daca vrei sa aflii care sunt acestea, citeste materialul de mai jos.

- Teo Trandafir a oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. Teo Trandafir, in lacrimi in seara de Ajun. Fata ei adoptata, Maia, marturisire surprinzatoare. "Nu suntem mama-fiica" "Cel pe care mi-l amintesc este momentul in care am descoperit…

- Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii. Citeste cum sa tragi cele mai…

- Iata discursul lui Kelemen Hunor: ”O viața intreaga omul trece prin multe etape, se pregatește pentru multe - și bune și rele. Poate chiar și pentru moarte, insa niciodata pe deplin, presupunand ca are suficient timp pentru aceasta. Da, mai intai de toate, este vorba despre timp. Timpul…

- Scriitoarea Irina Binder este mare amatoare de papuci de casa, daca este sa ne luam dupa numarul impresionant de astfel de perechi de incalțaminte pe care le are. Irina Binder, care și-a dat demisia de la locul de munca pe care il avea pentru a se putea ocupa in voie de scris , s-a apucat de facut curațenie…