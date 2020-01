Lucruri pe care trebuie să le eviți pentru a avea un zâmbet perfect Vrei sa ai un zambet precum cel al vedetelor tale preferate de la Hollywood, fara a incerca diferite proceduri costisitoare? Iata ce trebuie sa eviti pentru a avea un zambet perfect. 1. Bauturile acidulate Daca iti doresti un zambet perfect, atunci ar fi bine sa eviti sucurile acidulate. Consumand astfel de bauturi pe tot parcursul zilei este ca si cum ai lasa zaharul sa stea pe dinti intreaga zi, invitand practic cariile. In plus, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie din localitatea Sannicolu Roman, din județul Bihor, a fost stalcita in bataie de mai mulți barbați.Soții Oana și Marius Calau se aflau in propria mașina, care era parcata in fața secției de poliție din localitate, cand au fost atacați de membrii familiei Bojani, cu care se afla in conflict,…

- Vica Blochina este una dintre cele mai frumoase femei din tara noastra. Este o aparitie la fiecare eveniment la care participa si atrage toate privirile cu frumusetea si corpul sau de invidiat. Pe langa tenul perfect, vedeta se poate lauda si cu un zambet lipsit de imperfectiuni. Blondina a ajuns la…

- Iulia-Daria Lefter, eleva in clasa a IV-a la Scoala Gimnaziala ”Mihail Sadoveanu” din Galati, este unul dintre copiii geniali ai Romaniei. Canta de la 4 ani si jumatate, iar pana la varsta de 10 ani a castigat peste 30 de concursuri si festivaluri nationale si internationale de interpretare la pian.

- Daniel Decebal, președinte PMP Farcașa:”Impreuna cu voi am facut doar lucruri bune, lucruri care pentru Farcasa, insemna civilitate, economie locala eficienta, dar si o comuna moderna, o comuna model in judetul Maramures. Va indemn sa votati pentru candidatul PMP, Theodor Paleologu! „

- Persoanele care consuma zilnic cel putin doua bauturi acidulate dietetice, cu indulcitori artificiali, prezinta un risc dublu de a se imbolnavi mai devreme de insuficienta renala, potrivit unui studiu american citat de dailymail.co.uk. Cercetarea a...

- Samsung este unul dintre cele mai cunoscute și puternice branduri de pe piața produselor electronice. Sunt, insa, cateva lucruri mai puțin cunoscute despre gigantul coreean, Samsung, pe care le vom afla chiar astazi.

- Andra pe numele sau real Alexandra Irina Maruta, este una dintre cele mai iubite artiste de muzica pop si R&B din Romania, vedeta de televiziune. Vocea ei incantatoare poate aborda orice gen muzical remarcandu-se

- Jennifer Lopez are 50 de ani, dar are un fizic de invidiat. Formele sale sunt fara reproș. Pe contul sau de Instagram, Jennifer Lopez a postat o fotografie in care apare in echipament sportiv, cu abdomenul la vedere, dupa o sesiune de exerciții la sala de sport. Vedeta arata impecabil, afișand un trup…