- Anul Nou este o sarbatoare magica cind se intimpla cele mai incredibile minuni la care poate visa un copil care ii scrie o scrisoare lui Moș Craciun. Acest lucru este confirmat de povestea primului participant la concursul „Amintiri din copilarie” inițiata de portalul de știri Noi.md impreuna cu postul…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a declarat ca social democrații au fost cei care au oferit Romaniei stabilitate și un act de guvernare matur, responsabil și competent. Intr-o declarație politica, Eugen Bejinariu a facut o comparație intre perioadele in care PSD s-a aflat la guvernare și cele…

- Nefericiți ai vremii unor sultani istoriseau o poveste (care l-a Inspirat și pe Orhan Pamuk, in cartea Ma numesc Roșu), drept dovada ca orbirea și ștergerea memoriei au fost, sunt, vor fi atata timp cat traiesc oamenii: Dupa moartea lui Timur Lenk („Stapanul Lumii”), primele lucruri pe care le-au faptuit, in…

- Black Friday e pe lânga noi, promovat de influenceri și de presa. Totuși, trebuie sa ne punem întrebarea: E ceva, un produs de care avem nevoie cu adevarat care sa ne simplifice viața sau cu ajutorul caruia sa producem, poate, bani pentru a-l transforma într-o investiție? În…

- Dinamo și Rapid s-au revazut sambata dupa o pauza de 6 ani, intr-un meci incheiat la egalitate, 1-1. Departe de incrancenarea de altadata, derby-ul a fost salvat de eurogolurile lui Torje și Carnat. ...

- Ariciul este un animal foarte iubit, mai ales in randul copiilor, fiind, de asemenea, și personaj in nenumarate povești. In plus, ariciul este un animal util in gradini pentru ca se hranește cu diverși daunatori ai plantelor. Descopera lucruri interesante și curiozitați despre arici:Cum arata ariciulZoologii…

- Președintele Klaus Iohannis iși concentreaza atacurile pe USR, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Cițu. Iohannis ii numește pe liderii USR „politicieni cinici”, care poarta „masca reformismului” și au un discurs demagogic. „In ultimele luni s-au spus…

- In aceasta seara, de la ora 21:30, Loredana și Daniel se vad pentru prima data in fața ofițerului starii civile, la propria nunta, in cel mai curajos experiment social al momentului – reality show-ul Casatoriți pe nevazute. Daca va avea știința dreptate in ceea ce privește compatibilitatea lor, vom…