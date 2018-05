Lucruri pe care părinţii nu ar trebui să le facă pentru copii Iata cateva greseli pe care multi parinti inca le mai fac si care sunt in detrimentul propriilor copii: Vorbesti pentru el Totul incepe cu acele simple intrebari pe care i le poate adresa o cunostinta intalnita intamplator: "Salut! Cum te numesti?" Chiar daca tendinta de a raspunde in locul copilului este mare, indicat ar fi sa incetezi sa mai raspunzi pentru el, chiar din momentul in care toddlerul tau incepe sa invete sa vorbeasca. Ce poti face? Incurajeaza-l: "Spune-i, mami, lui X cum te numesti?" Sa fii prieten cu copilul Multi parinti incearca din rasputeri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

