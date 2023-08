Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep nu a mai jucat in niciun meci oficial de aproape 11 luni, iar in mai puțin de doua saptamani va parasi top 500 WTA. Jucatoarea din Romania va pierde 900 de puncte pentru ca nu joaca la Rogers Cup, iar dupa US Open 2023 va parasi clasamentul mondial. Patrick Mouratoglou a fost primul […]…

- Dragnea a vorbit și despre cum au reușit oamenii lui George Simion sa stranga voturi importante. „Faptul ca un partid sau un om pe canalele de social media iși spune niște pareri incearca sa convinga oamenii sa voteze cu el sau cu partidul respectiv unde se incadreaza ei și considera ca incalca ordinea…

- "Zilele acestea a mai venit un musafir in Romania, Orban Viktor . S-au spus unele adevaruri acolo, ce e corect e corect, valorile Europei noastre nu sunt infractionalitatea, nu sunt migratia ilegala, nu sunt razboaiele, astea toate sunt adevaruri. Dar nu s-a spus adevarul pana la capat. Am 36 de ani…

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, sustine ca Ucraina „trebuie” sa iasa victorioasa in fata Rusiei in razboiul declansat in luna februarie a anului trecut, potrivit news.ro.Intrebat, duminica seara, intr-o emisiune la Prima News daca crede ca Ucraina va invinge Rusia si isi va…

- Cancerul de piele este una dintre cele mai grave afecțiuni dermatologice. Unele persoane prezinta un risc mai mare de imbolnavire prin cancer de piele decat altele, insa oricine il poate contracta. Una dintre cauzele apariției cancerului de piele fiind supraexpunerea la lumina ultravioleta, fie ca este…

- Studiile facute de specialiști arata ca frecvența consumului excesiv de alcool in Romania este de 33% la barbați și 15,4 % la femei, comparativ cu media UE de 20,1 % la barbați și respectiv 10 % la femei. Direcția de Sanatate Publica Maramures a anunțat ca desfașoara pe toata perioada lunii iunie 2023…

- Vestea ca Sergiu Sabou, un fost campion la culturism și-a pierdut viața, a luat prin surprindere intreaga lume sportiva din Romania. De-a lungul carierei de sportiv, tanarul a obținut mai multe premii și medalii și a lasat in urma lui un palmares impresionant.

- Imbracați in straiele festive – el intr-o haina violet cu pelerina cu blana de hermina deasupra, iar ea in aceeași rochie alba in care a fost și incoronata – , ambii cu coroanele istorice pe cap, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au salutat emoționați mulțimea, care efectiv a dat buzna in…